Panagiotis Symelidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Symelidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Symelidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Symelidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Symelidis 3 Kasım 1992 tarihinde Vatero şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Συμελίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Symelidis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Panagiotis Symelidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Symelidis'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Symelidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Symelidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Symelidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Symelidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tilykratis

1 Temmuz 2012 yılında AE Ermionidas

25 Temmuz 2015 yılında Apollon Smyrnis

26 Ocak 2016 yılında Agrotikos

3 Ağustos 2016 yılında Apollon 1926

13 Temmuz 2018 yılında AO Trikala

6 Ağustos 2019 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

1 Ocak 2022 yılında APO Levadiakos

Panagiotis Symelidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Symelidis şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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