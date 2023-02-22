Panagiotis Tsintotas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Tsintotas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Tsintotas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Tsintotas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Tsintotas 4 Temmuz 1993 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Τσιντώτας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Tsintotas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Panagiotis Tsintotas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Tsintotas'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Tsintotas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Tsintotas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Tsintotas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Tsintotas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pierikos

1 Temmuz 2012 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

1 Ocak 2023 yılında PAS Giannina

Panagiotis Tsintotas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Tsintotas şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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