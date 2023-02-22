Panagiotis Vosniadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Vosniadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Vosniadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Vosniadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Panagiotis Vosniadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Vosniadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Vosniadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Vosniadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Vosniadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Vosniadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Vosniadis 27 Temmuz 1989 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Βοσνιάδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Vosniadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Panagiotis Vosniadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Vosniadis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Vosniadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Vosniadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Panagiotis Vosniadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Vosniadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pyrsos Grevenon

1 Ocak 2010 yılında Makedonikos

1 Temmuz 2011 yılında An. Giannitson

1 Ocak 2012 yılında AE Larisa

27 Ağustos 2012 yılında Iraklis

10 Ocak 2014 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2014 yılında Agrotikos

14 Ağustos 2016 yılında Panionios

21 Ekim 2017 yılında Iraklis

26 Temmuz 2019 yılında Veria NPS

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Panagiotis Vosniadis kimdir

Panagiotis Vosniadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Vosniadis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Panagiotis Vosniadis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Nikoloz Ninua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Ninua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikoloz Ninua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Ninua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruairi Keating kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruairi Keating Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruairi Keating kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruairi Keating Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasilios Kitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasilios Kitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cian Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cian Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi