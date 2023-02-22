Panagiotis Vosniadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Vosniadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Vosniadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Vosniadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Vosniadis 27 Temmuz 1989 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Βοσνιάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Vosniadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Panagiotis Vosniadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Vosniadis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Vosniadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Vosniadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Vosniadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Vosniadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pyrsos Grevenon

1 Ocak 2010 yılında Makedonikos

1 Temmuz 2011 yılında An. Giannitson

1 Ocak 2012 yılında AE Larisa

27 Ağustos 2012 yılında Iraklis

10 Ocak 2014 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2014 yılında Agrotikos

14 Ağustos 2016 yılında Panionios

21 Ekim 2017 yılında Iraklis

26 Temmuz 2019 yılında Veria NPS

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Panagiotis Vosniadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Vosniadis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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