Panagiotis Zangos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Zangos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Zangos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Zangos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Zangos 8 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Ζάγγος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Zangos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Zangos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Zangos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Zangos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Panagiotis Zangos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Zangos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atrom. Palama

23 Eylül 2021 yılında Anag. Karditsas

Panagiotis Zangos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Zangos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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