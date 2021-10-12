Pandantif ne demek, TDK'ya göre Pandantif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pandantif ne demek? Pandantif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pandantif kelimesi. Peki pandantif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pandantif nedir, pandantif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANDANTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pandantif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pandantif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pandantif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı



PANDANTİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Açık boyundaki iri zümrüt taşlı platin pandantifine, elindeki büyük altın çantaya bakarak şaşıyordu.

