Pandemi döneminin simgesi olmuştu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenmedik haber! Sevenleri kahroldu! "Terzi kendi söküğünü dikemiyor!"

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü Türkiye'ye ilk duyuran ve vatandaş ile bağını o gün bugündür koparmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenmeyen haber geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Bakan Koca, sevenlerini bir hayli korkuttu. Öte yandan çalışmalarına devam ettiğini duyuran Koca, iyi olduğunun da mesajını verdi.

"YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.