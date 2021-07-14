Pandemiden en çok onlar etkilendi! Okul öncesi miniklerin yüz yüze eğitim heyecanı

Tuzla'da minikler yüz yüze eğitim heyecanı yaşadı. Evde kapalı kalan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için kişisel gelişim destek çalışmaları hayata geçirildi.

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının ardından evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için pandemi süresince kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik Online Etkinlik Atölyesi eğitimleri verilmişti.

8 hafta süren ve yaş gruplarına göre ayrılmış 7 farklı grup halinde haftanın 5 günü eğitim gören çocuklar, sertifikalarını Anne ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde açık havada düzenlenen özel bir program ile aldılar. Programa aileleri ile katılan çocuklar, resim yapıp, ilizyon ve kukla gösterileri ile eğlendiler.

Ayrıca dersler sırasında ürettikleri ürünleri de sergileyen çocuklar, geri dönüşüm malzemeleri ile yaptıkları elbiselerle mini bir defile gösterisi yaptılar. Uzun bir süre sonra yüz yüze bir aktiviteye katılan çocuklar keyifli bir gün yaşadılar.

“UZAKTAN EĞİTİM ÇOCUKLARA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI”

Kızı için etkinliğe katılan Nisa Keskin, "Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan AÇEM’e gidiyoruz. Bir buçuk senedir okulumuz kapalı olduğu için uzaktan eğitim gördük. Şimdi ilk defa kapanış programı vesilesi ile dışarı çıkmış olduk. Özledik okulu. Her gün ‘Okul okul’ diye ağlıyor kızım evde. Tuzla Belediyesi uzaktan eğitim verdiği için çocuklarımıza çok büyük bir katkı sağladı” dedi. Diğer bir veli Çilem Gül ise,” Okulu çok fazla özledik. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Evlerde sıkılan okul öncesi çocukları düşündüğü için ve bize böyle imkanlar sağladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.