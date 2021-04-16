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  3. Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Sosyal mesafe kısıtlamalarını yok sayanlara dair denetimler devam ediyor. Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 18 kişiye 96 bin 300 idari para cezası uygulandı.

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kısıtlama nedeniyle kapalı olması gereken kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi.

ODAYA SAKLANARAK POLİSİ ATLATMAYA ÇALIŞTILAR

Kıraathaneye ekiplerin geldiğini güvenlik kameralarından takip eden bazı kişiler, bir odaya saklanarak kapıyı kilitledi. Polis, kapıyı açtırarak içerideki kişileri çıkartarak GBT sorgulaması ve kimlik kontrolü yaptı. İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kumar oynayan 18 kişiye, 5 bin 350'şer liradan toplamda 96 bin 300 lira idari para cezası uyguladı. Kıraathane hakkında da işletme sahibine idari işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

Pandemiyi hiçe saydılar! Kıraathaneye kumar baskınında 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza

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