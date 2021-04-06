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Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynamak için buluştular

Kastamonu'da bir grup vatandaş pandemi kısıtlamalarına rağmen bir araya gelerek kumar oynadı. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler 13 kişiyi suçüstü yakaladı. Kısıtlamaları ihlal edenlere 27 bin 792 TL para cezası uyguladı.

Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynamak için buluştular

Kastamonu'da polis ekiplerince bir mekana yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 27 bin 792 TL para cezası uyguladı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kumar oynatıldığının tespit edilen adrese baskın düzenledi.

PANDEMİYİ HİÇE SAYDILAR

Baskında korona virüs önlemlerini hiçe sayarak kumar oynayan 13 kişi, suçüstü yakaladı. Adreste polis ekiplerince yapılan aramada, kumar oynamak amacıyla kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayda suçüstü yakalanan 13 şahsa, "Kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak" suçlarından toplam 27 bin 792 TL idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber AjansıPandemiyi hiçe sayıp kumar oynamak için buluştular

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