Panel Köprü ne demek, TDK'ya göre Panel Köprü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panel köprü ne demek? Panel köprü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panel köprü kelimesi. Peki panel köprü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panel köprü nedir, panel köprü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANEL KÖPRÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panel köprü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre panel köprü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşılacak bir engelin bir yanında oluşturularak öbür yana ulaşımı sağlayan, taşıyıcı küçük elemanlardan oluşan köprü

