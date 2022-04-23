Panelist ne demek, TDK'ya göre Panelist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panelist ne demek? Panelist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panelist kelimesi. Peki panelist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panelist nedir, panelist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANELİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panelist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Panelist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre panelist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Panelde konuşmacı olan kimse

