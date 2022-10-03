Panelvan ile motosiklet çarpıştı yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücünün hakimiyetindeki 54 AGZ 933 plakalı panelvan tipi araç, K.G. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşa çarptı. Kazada sürücü K.G. ile D.B. isimli iki kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.