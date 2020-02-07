Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını ile ilgili olarak birçok iddia ortaya atılırken, Çin Tarım Üniversitesi uzmanları tarafından yeni bir iddia geldi. Uzmanlar virüsün pangolin denilen memeli bir hayvandan bulaştığını söylerken, kullanıcılar pangolin hayvanını araştırmaya başladı.. Peki Pangolin hayvanı nedir? Nerede bulunur? Nasıl bir hayvandır? Türkiye'de var mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin (Malayca pang goling), monotipik pangolinler ya da pullu memeliler (Pholidota) takımının pangolingiller (Manidae) adlı tek familyasının Manis adlı tek cinsinde toplanan memeli hayvanlardır.

Pangolin, pullu ve memeli bir türdür. Genellikle karınca ve termit yiyerek hayatta kalmaktadır.

Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar; gündüzleri kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler 'canlı çam kozalakları' olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.

PANGOLİN HAYVANINI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pangolin hayvanının uzun ve yapışkan dokulu dili vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller. Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.

Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.





Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır.



Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır. Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

Ağaçların üzerinde asılı ve kendi dünyalarında kıvrılmayı seviyorlar. Belki ilk kez pangolin ismini duyuyorsunuz ya da belki bildiğiniz tek şey bir hayvana atıfta bulunmasıdır. Kesin olmak gerekirse, bir denizci veya armadillo benzeyen bir memelidir. Ancak son araştırmalar bunun çitalara ve dev pandalara daha çok yakın olduğunu söylüyor. Vücutlarında ve kuyruklarında, enginarlara benzeyen ölçekler örtüşüyor.

PANGOLİN HAYVANI NERELERDE YAŞAR?

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya'da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır.

PAGNOLİN HAYVANI ÇİN'DE NE İÇİN KULLANILIYOR?

Geleneksel Çin tıbbında pangolin pulları kanser tedavisi gibi önemli hastalıklarda kullanılıyorlar. Çin'de 2017 yılında 3.1 ton pangolin pulu yakalandı! Bu tam 7 bin 500 pangolin öldürüldüğü anlamına geliyor.

Çin'de 1 kilo pangolin pulu karaborsada 5 bin yuan yani 700 dolara alıcı buluyor. Çin pangolinlerin yakalanmasının yasaklamış olsa da pek önlem alınamıyor. Bu durum da nesillerinin tükenmesine yol açıyor.