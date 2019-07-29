Pangolin pulu nedir? Pangolin pulu ne işe yarar? Nerede kullanılır? soruları İstanbul Havalima'nda 1,2 ton pangolin pulu ele geçirildikten sonra herkes tarafından merakla araştırılıyor. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelendi. İşte pangolin pulları hakkında tüm merak edilenler...

Pangolin pulu ne işe yarar? Pangolin pulları nerede kullanılır? Pangolin pulları nedir?

Pangolin nedir? Pangolin pulu ne işe yarar? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan hayvana ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirmesi üzerine pangolinin ne olduğu ve pangolin pulunun ne işe yaradığı merak edildi. Haberi gören okuyucular pangolin türü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Pangolin pulu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANGOLİN PULU NEDİR?

Pangolin, Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.

PANGOLİN PULU NE İŞE YARAR?

Kimyasal olarak pangolin pulu ile tırnak yemenin bir farkı yok, ancak yine de et ve kanıyla beraber pullarının da tedavi edici özellikleri olduğu düşünülüyor. Pangolin fetüsleri bile tüketiliyor. Bu talep, pangolin kaçakçılığını cezbedici bir iş hâline geliyor. Pangolinin pulları bazı geleneksel ilaçların içerisinde bulunması yasa dışı pangolin ticaretine olan bu yüksek talebi artırıyor.



PANGOLİN PULLARI NE İŞE YARAR?

Çin medyası, karaborsada pulların kilosunun fiyatının 700 dolara kadar çıkabildiğini aktarıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde en çok ticareti yapılan vahşi memeli olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 1,2 TON PANGOLİN PULU ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince hava yolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirildi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iletişime geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede, beyan edilenlerin, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangoline ait pullar olduğu saptandı.

Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Genel Müdürlük yetkililerine teslim edildi. Konunun uzmanlarınca, Türkiye'de piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu belirtilen söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği kaydedildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirtiliyor. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.