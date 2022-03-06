Panjur ne demek, TDK'ya göre Panjur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panjur ne demek? Panjur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panjur kelimesi. Peki panjur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panjur nedir, panjur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANJUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panjur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Panjur kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre panjur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneşi ve rüzgârı önlemeye, ışığı azaltmaya yarayan, açılır kapanır dar ve yatay tahtadan, plastikten veya metal gereçlerden yapılmış, pencereye takılan kapatma düzeneği



PANJUR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Açsam sonra tek panjuru / Yıllar yılı kapalı

