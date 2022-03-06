Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin Esra'sı Hazal Kaya'ya, Ahmet Hakan'dan sert sözler! Nefret ettiğini açıkladı!Bazalt ne demek, TDK'ya göre Bazalt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Selin Ciğerci asker yareni oldu! Saçı sakalı giden Gökhan Çıra, Şafak Sezer'e benzetildi!Bu iddia olan her şeyi açıklıyor! Pentagon kaynakları ortaya koydu! Putin kolon kanserine mi yakalandı?Sahnelere geri dönen Seren Serengil'in sesi, dinleyenleri hüsrana uğrattı! Cesur kıyafeti ise eleştirildi! "Gülşen'e laf ediyordu!"Boluspor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiTarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAdanaspor – Manisa FK maçı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiPanjur ne demek, TDK'ya göre Panjur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Rus basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Panjur ne demek, TDK'ya göre Panjur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Panjur ne demek, TDK'ya göre Panjur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Panjur kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Panjur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Panjur nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Panjur kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Panjur ne demek, TDK'ya göre Panjur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panjur ne demek? Panjur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panjur kelimesi. Peki panjur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panjur nedir, panjur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PANJUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panjur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Panjur kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre panjur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneşi ve rüzgârı önlemeye, ışığı azaltmaya yarayan, açılır kapanır dar ve yatay tahtadan, plastikten veya metal gereçlerden yapılmış, pencereye takılan kapatma düzeneği

PANJUR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Açsam sonra tek panjuru / Yıllar yılı kapalı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT