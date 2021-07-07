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  3. Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadı

Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadı

Moldova asıllı Türk vatandaşı arkadaşları ile tatil için geldiği Antalya'da, kaldığı pansiyon odasında kabus dolu anlar yaşadı. O uyurken odaya giren iki çalışan genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadı

Antalya'ya tatil için gelen Moldova asıllı Türk vatandaşı genç kadın, iddialara göre kaldığı pansiyonda cinsel saldırıya uğradı. Erkek arkadaşının yanında ayrıldıktan sonra işletme çalışanlarının odaya girerek, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen genç kadın, olay sonrasında şikayetçi olmadı.

"UYURKEN ODAMA GİRDİLER"

Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 25 yaşındaki Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P., kabus dolu anlar yaşadığını iddia etti. Olay, 10 Haziran'da saat 03.00 sıralarında, Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesindeki bir pansiyonda meydana geldi. Genç kadın, erkek arkadaşı A.E. alkol almaya gittiği sırada yatağına uzandı. Uyurken odadaki sesler üzerine uyandığını ifade eden M.P.,  odaya giren H.Y. ile C.T.'nin saldırısına uğradığını ve aralarında arbede yaşandığını söyledi.

Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadı

"SÜREKLİ ÇIĞLIK ATIP, BAĞIRIYORDUM"

M.P yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:  "İşletmeye girerken yanımızda alkol getirmiştik. Bizi çok iyi karşıladılar. Biz pansiyonda biraz zaman geçirdikten sonra dışarı çıktık. Tahmini iki saat kadar sonra geri döndük. Erkek arkadaşım beni orada bıraktıktan sonra marketten alkol almak için yanımdan ayrıldı. Ben de bu arada uyudum. Odadaki sesler sebebiyle gözümü açtığımda, odamda işletmede çalışan H.Y. ile C.T vardı. Uyku sersemliğinin etkisiyle tam ne olduğunu anlayamadım. Fakat bana karşı cinsel saldırıda bulunulduğunu fark ettim. Ben de bunu engellemek için mücadele ettim. Bu esnada çığlık atıp, ağlayıp, bağırıyordum. Sürekli bu kişilerle fiziki mücadele halindeydim. Sonrasında erkek arkadaşımın bağırdığını duyan H.Y ile C.T., kaçarak ayrıldı. Bunlardan biri kaçarken telefonu unuttu. Yatağımın her yerinde kan vardı. Ben bu kanların nasıl olduğunu bilmiyorum. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim."

Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadı

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen C.T., "Ben gürültü sonrası odaya gittim. Ancak odada bulunan M.P, bana küfür ederek, çıkmamı söyledi. Bize iftira atıyor. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" dedi. İfadesinde M.P.'ye cinsel saldırıca bulunmadığını söyleyen H.Y. ise "Havuzda yüzdüğümüz sırada M.P.'nin seslendiğini duydum. Gittiğimde C.T., M.P.'yi sakinleştirmeye çalışıyordu. O da bağırıp, duruyordu. Ben kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Bize karşı neden böyle suç attığını bilmiyorum" diye konuştu.

Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadı

VÜCUDUNDA EZİKLER TESPİT EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilerin giysilerine analiz için el konuldu. Öte yandan M.P.'nin muayenesinde, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu, cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirlendi.

 Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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