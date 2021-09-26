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Panteist ne demek, TDK'ya göre Panteist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Panteist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Panteist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Panteist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Panteist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Panteist ne demek, TDK'ya göre Panteist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panteist ne demek? Panteist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panteist kelimesi. Peki panteist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panteist nedir, panteist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Panteist kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Panteist kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

PANTEİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panteist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Panteist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre panteist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tüm tanrıcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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