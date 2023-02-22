Pantelis Michail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pantelis Michail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pantelis Michail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pantelis Michail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.