Pantelis Michail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pantelis Michail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pantelis Michail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pantelis Michail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pantelis Michail 27 Ekim 2005 tarihinde Limassol şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Παντελής Μιχαήλ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pantelis Michail Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Pantelis Michail, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Pantelis Michail'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Pantelis Michail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pantelis Michail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ekim 2022 yılında Olimpiakos B
Pantelis Michail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pantelis Michail şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.
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