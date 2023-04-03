Paolo Bulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Bulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paolo Bulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paolo Bulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Paolo Bulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Bulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Bulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Bulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Bulic 7 Ekim 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Bulić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Bulic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Bulic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paolo Bulicboyu ve yaşı kaç

Paolo Bulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Bulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2013 yılında NK Ponikve

17 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva Jgd

25 Eylül 2015 yılında NK Lucko

12 Ağustos 2016 yılında NK Ponikve

3 Mart 2017 yılında NK Rudes Alt.

17 Ağustos 2018 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2020 yılında NK Zagreb U17

3 Şubat 2021 yılında NK Rudes U17

26 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19

Paolo Bulic kimdir

Paolo Bulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Bulic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paolo Bulic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Tangün isminin anlamı nedir, Tangün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tangün isminin anlamı nedir, Tangün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor