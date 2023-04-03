Paolo Bulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Bulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Bulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paolo Bulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paolo Bulic 7 Ekim 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Bulić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paolo Bulic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Bulic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paolo Bulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paolo Bulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Kasım 2013 yılında NK Ponikve
17 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva Jgd
25 Eylül 2015 yılında NK Lucko
12 Ağustos 2016 yılında NK Ponikve
3 Mart 2017 yılında NK Rudes Alt.
17 Ağustos 2018 yılında NK Zagreb Alt.
1 Temmuz 2020 yılında NK Zagreb U17
3 Şubat 2021 yılında NK Rudes U17
26 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19
Paolo Bulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paolo Bulic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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