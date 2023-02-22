Paolo Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Fernandes 9 Ağustos 1998 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Fernandes Cantin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Fernandes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Paolo Fernandes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Fernandes'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Paolo Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PaoloFernandes_

http://www.instagram.com/paolofernandes_/

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Paolo Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paolo Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man City U18

1 Temmuz 2016 yılında Man City U23

1 Temmuz 2017 yılında NAC Breda

30 Haziran 2019 yılında Man City U23

17 Temmuz 2019 yılında Perugia

30 Haziran 2020 yılında Man City U23

1 Eylül 2020 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

15 Eylül 2022 yılında AEK Atina

16 Eylül 2022 yılında Volos NPS

31 Aralık 2022 yılında AEK Atina

Paolo Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Fernandes şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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