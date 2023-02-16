Paolo Ghiglione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Ghiglione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Ghiglione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Ghiglione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Ghiglione 2 Şubat 1997 tarihinde Voghera şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Ghiglione Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Paolo Ghiglione, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Cremonese futbol takımında oynamaktadır. US Cremonese takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Ghiglione'nin US Cremonese ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paolo Ghiglione Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paologhiglio/

Paolo Ghiglione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Ghiglione isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paolo Ghiglione Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Ghiglione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2007 yılında AC Milan Altyap

1 Ocak 2012 yılında AC Pavia Altyapı

30 Haziran 2012 yılında AC Milan Altyap

1 Ağu 2012 yılında Genoa CFC Altya

1 Temmuz 2014 yılında Genoa U19

1 Temmuz 2016 yılında Genoa

2 Temmuz 2016 yılında SPAL

30 Haziran 2017 yılında Genoa

19 Temmuz 2017 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2018 yılında Genoa

17 Temmuz 2018 yılında Frosinone

30 Haziran 2019 yılında Genoa

17 Temmuz 2022 yılında Cremonese

Paolo Ghiglione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Ghiglione şuan US Cremonese takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Milan (08/2007-12/2011), Pavia (01/2012-07/2012), Genoa (08/2012-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.