Papa gençleri koronavirüs konusunda eleştirdi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşlıların sorunlarına değindi. Gençlerin ve yetkililerin yaşlı insanlarla ilgilenmemesi hakkında yaptığı açıklamada ise Francis; “Covid-19 salgını, genç insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına uygun saygı gösterecek kadar iyi organize olamadıklarını" ifade ederek, "Yaşlılara ilgilenilmezse, gençlerin de geleceği yoktur” dedi.