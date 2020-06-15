Papa gençleri koronavirüs konusunda eleştirdi
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs (Covid-19) salgına dair yaptığı açıklamada, insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına saygı gösterecek kadar nazik olmadığını ve yaşlılara ilgilenilmediği takdirde, gençlerin de geleceğinin parlak olmadığını vurguladı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşlıların sorunlarına değindi. Gençlerin ve yetkililerin yaşlı insanlarla ilgilenmemesi hakkında yaptığı açıklamada ise Francis; “Covid-19 salgını, genç insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına uygun saygı gösterecek kadar iyi organize olamadıklarını" ifade ederek, "Yaşlılara ilgilenilmezse, gençlerin de geleceği yoktur” dedi.
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