Paparazi ne demek, TDK'ya göre Paparazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paparazi ne demek? Paparazi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paparazi kelimesi. Peki paparazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paparazi nedir, paparazi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAPARAZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paparazi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paparazi kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre paparazi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ünlü kimselerin kendilerinden habersizce çekilmiş, onları güç durumda bırakacak özellikteki fotoğrafları

- Bu tür fotoğraflar çekme ve yazılı ve görsel basında yayımlama işi

- Bu tür fotoğrafları çeken kimse

