Pape Abou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Abou Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pape Abou Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pape Abou Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pape Abou Cisse 14 Eylül 1995 tarihinde Pikine şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pape Abou Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Pape Abou Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Pape Abou Cisse'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pape Abou Cisse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cissepapeabou

http://www.instagram.com/pacissepa/

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Pape Abou Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pape Abou Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pape Abou Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pape Abou Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

29 Ocak 2021 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

Pape Abou Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pape Abou Cisse şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pape Abou Cisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Pikine (2012-2014)

Senegal takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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