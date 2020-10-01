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Papiss Cisse, Fenerbahçe'de!

Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Papiss Cisse, bugün Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun transferini sosyal medyadan duyurdu.

Papiss Cisse, Fenerbahçe'de!

Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Papiss Cisse, bugün Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun transferini sosyal medyadan duyurdu. Cisse, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 15. isim oldu. 

Golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cisse, geçtiğimiz yıl Alanyaspor'da forma giymişti. Alanyaspor formasıyla ligde gol krallığı sıralamasında ikinci olan tecrübeli forvet, kulübüyle sözleşme yenilemeyerek serbest kalmıştı.

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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