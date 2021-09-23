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Papyekuşe ne demek, TDK'ya göre Papyekuşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Papyekuşe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Papyekuşe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Papyekuşe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Papyekuşe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Papyekuşe ne demek, TDK'ya göre Papyekuşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Papyekuşe ne demek? Papyekuşe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi papyekuşe kelimesi. Peki papyekuşe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre papyekuşe nedir, papyekuşe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Papyekuşe kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Papyekuşe kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

PAPYEKUŞE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Papyekuşe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Papyekuşe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre papyekuşe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuşe

PAPYEKUŞE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hayat önümüzde hiç yazılmamış bomboş papyekuşe bir sayfa gibidir.

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