Par Par ne demek, TDK'ya göre Par Par kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Par par ne demek? Par par TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi par par kelimesi. Peki par par ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre par par nedir, par par kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAR PAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Par par kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre par par kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Bir yanıp bir sönmek, ışıl ışıl parlamak` anlamlarındaki par par yanmak deyiminde geçen bir söz



PAR PAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sevinçliyse eğer yıldız gibi par par yanardı gözleri.

- Sevgi par par yanıyor mavi gözlerinde

