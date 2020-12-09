Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını öldüren öğretmen: Oğlumun nikahı vardı! Gömmek zorundaydım

23 yaşındaki Rus dansçı Anastasiya Yazerskaya 8 Mart'ta kaybolduktan sonra cesedi Isparta yolunda gömülü halde bulundu. Genç kadını öldürmekle tutuklu bulunan matematik öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür (54) SEGBİS aracılığıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Evli ve 3 çocuk babası Özgür, genç kadınla bin 800 lira karşılığında birlikte olduğunu ve sabah öldüğünü anlayınca gömdüğünü söyledi.

"ARABAMA ALIP İLİŞKİYE GİRDİM"

Duruşmada gözyaşları içinde konuşan Özgür, verdiği ifadesinde "Rena" isimli kadın aracılığıyla Anastasiya'yı bin 800 lira karşılığında ilişkiye girmek için otomobiline aldığını öne sürdü.

YARIM ŞİŞE İÇKİ İÇTİ

Diskoda yarım şişe viski içen Anastasiya ile gece ilişkiye girdiklerini aktaran Özgür, "O salonda uyudu. Sabah telefon çalınca yanına gittim. Kalbi atmıyordu. Suni teneffüs yaptım, hareketsizdi.

"OĞLUMUN DÜĞÜNÜ VARDI"

10 gün sonra avukat oğlumun nikâhı olduğu için eve sağlık ekiplerini çağırmadım, polise bildirmedim. El ve ayaklarını koli bandıyla sardım. Antalya-Isparta yolunda toprağın 15 santim altına gömdüm" diye konuştu.

"AKŞAM BURNUNDA KANAMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Nikâhtan sonra polisi arayıp olayı anlattığını aktaran Özgür, "Akşam burnunda kılcal damarlarında kanama olduğunu söyledi. Sabah uyandırmaya çalıştığımda da burnunda kan vardı" şeklinde konuştu.

GÖMMEK İÇİN YER ARAMIŞ

Lise öğretmeni Özgür, polise verdiği ifadesinde, "Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Burnundan kan geldiği görünce teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ancak, kurtaramadım. Bunun üzerine gömmek için önce Lara'ya ormanlık alana götürdüm. Beğenmediğim için Isparta yolu üzerine götürüp, gömdüm" dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 1800 TL para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp, Isparta yoluna gömdüğü için tutuklanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir bölgede durarak gömdüğü ortaya çıkmıştı.