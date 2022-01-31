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  3. Paraguay'lı futbolcunun eşi konserde öldürüldü! Başından vurulan Cristina Vita hayatını kaybetti!

Paraguay'lı futbolcunun eşi konserde öldürüldü! Başından vurulan Cristina Vita hayatını kaybetti!

Olimpia Asuncion takımında forma giyen Ivan Torres'in model eşi Cristina Vita Aranda, gittiği bir müzik festivalinde çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti.

Paraguay'lı futbolcunun eşi konserde öldürüldü! Başından vurulan Cristina Vita hayatını kaybetti!

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin yer aldığı konserde bir anda çatışma çıktı. İki mafya grubu arasında çıkan çatışmada konserde yer alan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden birisinin de Olimpia Asuncion takımının futbolcusu Ivan Torres'in eşi  Cristina Vita Aranda olduğu ifade edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paraguay basınında yer alan haberlere göre ülkenin başkenti başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yer alan Jose Asuncion Flores Amfi Açık Hava Tiyatrosu'na silahlı saldırı düzenlendi. Tiyatronun VİP biletliler bölümünde çıktığı öğrenilen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Paraguay'lı futbolcunun eşi konserde öldürüldü! Başından vurulan Cristina Vita hayatını kaybetti!

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Çıkan çatışma esnasında iki mafya örgütünün arasında kalan isimlerden olan model Cristina Vita Aranda başından vuruldu. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi Aranda olay yerine gelen sağlık ekiplerince hemen bölgedeki hastaneye sevk edildi. Ancak merminin öldürücü yere isabet etmesi sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Aranda'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTANE BAŞHEKİMİ DUYURDU

Itaugua Nacional adlı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının ölüm haberi hastane yönetimi tarafından verildi. Başhekim Yolanda Gonzalez, Cristina Vita Aranda'yı yaşama döndürebilmek için 25 dakika boyunca çaba sarf ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Paraguay Ulusal Polisi ise yayımladığı yazılı açıklama ile olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve faillerin arandığını belirtti.

Paraguay'lı futbolcunun eşi konserde öldürüldü! Başından vurulan Cristina Vita hayatını kaybetti!

Ramazan Sarı
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