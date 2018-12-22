Paraları olmadığı için ülkelerine gidemeyen Kolombiyalı dansçılar Atatürk Havalimanı’nda mahsur kaldı

Antalya'da otellerde dans gösterisi yapan Kolombiyalı dansçılar paraları olmadığı için ülkelerine gidemiyor. Atatürk Havalimanı'nda 12 gündür bekleyen dansçılara bazı çalışanlar yardım ediyor. Ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak parası olmayan 7 kişilik grup, adeta terminalde mahsur kaldı.

Antalya'da bazı otellerde dans gösterisi yapan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik gruptan 4 kişi kendi imkanları ile ülkelerine döndü. Kendilerine "salsa show" adını veren Kolombiyalı dans grubu, bir turizm acentesiyle anlaşarak çeşitli otellerde animasyon yapmak üzere 6 ay önce Antalya'ya geldi. Yaz sezonu boyunca Manavgat ve Side gibi turistik merkezlerdeki otellerde Latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları iş yeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar. Geçen ay, grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya, 2'si Mısır'a, 1'i de İspanya'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak geri kalan 7 kişi ülkelerine geri dönüş için uçak parası bulamadı. Antalya'dan İstanbul'a gelen grup, Atatürk Havalimanı'nda bekleyişe geçti.

12 gündür havalimanında yaşıyorlar

12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan ülkelerine dönmek için çare arıyor, bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları sahip çıktı. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.

Dansçıların, Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliğine yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.

İstanbul'dan başkent Bogota'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı ise 7 bin lira civarında. Öte yandan dansçılar konuya ilişkin haber yapan basın mensuplarına görüntü vermedi ve açıklama yapmadı.