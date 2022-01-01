Paralel Akım ne demek, TDK'ya göre Paralel Akım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paralel akım ne demek? Paralel akım TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paralel akım kelimesi. Peki paralel akım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paralel akım nedir, paralel akım kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARALEL AKIM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paralel akım kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paralel akım kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir paralel bağlantıdan geçen akım

