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Paralel Kaidesi ne demek, TDK'ya göre Paralel Kaidesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paralel Kaidesi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Paralel Kaidesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Paralel Kaidesi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Paralel Kaidesi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Paralel Kaidesi ne demek, TDK'ya göre Paralel Kaidesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paralel kaidesi ne demek? Paralel kaidesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paralel kaidesi kelimesi. Peki paralel kaidesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paralel kaidesi nedir, paralel kaidesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PARALEL KAİDESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paralel kaidesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paralel kaidesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aynı noktaya uygulanan iki vektörün bileşkesini bulmak için her birinin bitim ucundan öbürüne paralel birer çizgi çizilerek bir paralel kenar oluşturduktan sonra vektörlerin uygulama noktasından bir köşegen çekme yolu

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