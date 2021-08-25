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Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor?

Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunlarının başlamasının ardından Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor? soruları aratılmaya başladı. İşte Paralimpik oyunları ile ilgili önemli bilgiler...

Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor?

Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor? soruları Paralimpik Oyunlarının başlamasıyla internette en çok aratılan sorular arasında geldi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

PARALİMPİK NEDİR, NE DEMEK?

"Paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır.

Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor?

PARALİMPİK OYUNLARINA KİMLER KATILIYOR?

Engellilerden oluşan sporcu gruplarının birey veya takım olarak yarıştığı oyunlardır.

PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatlarından sonra düzenlenir. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilmektedir.

Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor?

TÜRKİYE PARALİMPİK OYUNLARA İLK NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye ilk defa 1992 yılında Barselona Paralimpik Oyunları’na katılmıştır.

Paralimpik nedir, ne demek? Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor? Kimler katılıyor?

PARALİMPİK SPORLAR NELERDİR?

Yaz Oyunlarında yer alan sporlar : Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon

Kış Oyunlarında yer alan sporlar : Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling.

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