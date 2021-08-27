Paralimpik Olimpiyatları'nda ikinci madalya halterden! Milli sporcu Besra Duman bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bugünkü oyunlarda Recep Çiftçi'nin ardından bir madalya da halterden geldi. Kadınlar halter 55 kiloda yarışan 20 yaşındaki sporcumuz Besra Duman, 124 kilo kaldırarak bronz madalya almaya hak kazandı. Besra Duman'ın madalyasıyla birlikte Türkiye, Paralimpik Oyunları'ndaki ikinci madalyasını elde etmiş oldu.

124 KİLOYU KALDIRDI

Milli halterci Besra Duman, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk hakkında 117 kilo, ikinci denemesinde ise 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya uzanmasına yetti. Son hakkında altın madalya için 126 kilo kaldırmayı deneyen sporcumuz, bu demesinde başarılı olamayınca, 124 kiloyla bronz madalyayı kazandı.

KİLO FARKIYLA KAYBETTİ

Besra, gümüş madalyayı ise rakibinin kendisinden daha hafif olmasından dolayı kaybetti. Gümüş madalyayı kazanan Çinli Cuijuan Xiao da Besra gibi 124 kilo kaldırdı. Ancak Besra, rakibinden 84 gram (54 kilo 84 gram) daha ağır olduğu için gümüş madalyı Çinli sporcuya kaptırdı. Kurallar gereği aynı kiloyu kaldıran sporculardan daha hafif olan isim, üst sıraya çıkmaya hak kazanıyor.

Altın madalyayı ise 125 kilo kaldıran Ukraynalı Mariana Shevchuk kazandı.