Paraskevas Doumanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paraskevas Doumanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paraskevas Doumanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paraskevas Doumanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paraskevas Doumanis 30 Ekim 2000 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παρασκευάς Ντουμάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paraskevas Doumanis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Paraskevas Doumanis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paraskevas Doumanis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paraskevas Doumanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paraskevas Doumanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paraskevas Doumanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paraskevas Doumanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Olympiakos U17

1 Temmuz 2017 yılında Olympiakos U20

19 Ocak 2021 yılında Ergotelis

21 Temmuz 2022 yılında Veria NPS

Paraskevas Doumanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paraskevas Doumanis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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