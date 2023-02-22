Paraskevas Kallitsounakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paraskevas Kallitsounakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paraskevas Kallitsounakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paraskevas Kallitsounakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paraskevas Kallitsounakis 26 Nisan 1999 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παρασκευάς Καλλιτσουνάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paraskevas Kallitsounakis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paraskevas Kallitsounakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paraskevas Kallitsounakis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paraskevas Kallitsounakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paraskevas Kallitsounakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paraskevas Kallitsounakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paraskevas Kallitsounakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2016 yılında AO Neos Asteras

1 Eylül 2017 yılında D.Vrachneikon

1 Nisan 2021 yılında Rethymniakos

20 Eylül 2021 yılında D.Vrachneikon

27 Ocak 2022 yılında OF Ierapetras

Paraskevas Kallitsounakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paraskevas Kallitsounakis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.