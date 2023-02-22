Paraskevas Nomikos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paraskevas Nomikos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paraskevas Nomikos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paraskevas Nomikos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paraskevas Nomikos 1 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παρασκευάς Νομικός şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paraskevas Nomikos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Paraskevas Nomikos'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Paraskevas Nomikos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paraskevas Nomikos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Agios Ierotheos
17 Ekim 2020 yılında Platanias
1 Ağustos 2021 yılında Proodeftiki
Paraskevas Nomikos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paraskevas Nomikos şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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