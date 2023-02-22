Paraskevas Nomikos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paraskevas Nomikos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paraskevas Nomikos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paraskevas Nomikos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.