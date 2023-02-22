Paraskevas Prikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paraskevas Prikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paraskevas Prikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paraskevas Prikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paraskevas Prikas 17 Kasım 1998 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παρασκευάς Πρίκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paraskevas Prikas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paraskevas Prikas'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paraskevas Prikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paraskevas Prikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paraskevas Prikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paraskevas Prikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Apollon U17

1 Temmuz 2015 yılında Panelefsin. U19

7 Eylül 2016 yılında D. Megalopolis

14 Temmuz 2017 yılında Fostiras

20 Temmuz 2018 yılında Aspropyrgos

30 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

9 Ocak 2020 yılında AO Episkopi

13 Ağustos 2020 yılında Ast. Vlachioti

25 Ağustos 2021 yılında Almopos

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Paraskevas Prikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paraskevas Prikas şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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