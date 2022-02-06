Paravana ne demek, TDK'ya göre Paravana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paravana ne demek? Paravana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paravana kelimesi. Peki paravana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paravana nedir, paravana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARAVANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paravana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paravana kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre paravana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paravan



PARAVANA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tuvalet masası paravana ile yatak odasından ayrılmıştı.

