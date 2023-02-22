Paris Babis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Babis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paris Babis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paris Babis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paris Babis 17 Temmuz 1999 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πάρης Μπάμπης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paris Babis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paris Babis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paris Babis'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paris Babis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paris Babis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paris Babis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paris Babis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2017 yılında AEK Atina

28 Ocak 2019 yılında Apollon Pontou

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

7 Eylül 2019 yılında PS Kalamata

27 Ocak 2020 yılında AEK Atina

31 Ocak 2020 yılında Platanias

30 Haziran 2020 yılında AEK Atina

5 Ekim 2020 yılında Ap. Larisas

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

12 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

26 Ocak 2023 yılında Kallithea

Paris Babis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paris Babis şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Anagennisi Petroupoli (2011–2014), AEK Athens (2014–2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.