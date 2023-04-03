Paris Brunner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Brunner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paris Brunner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paris Brunner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.