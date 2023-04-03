Paris Brunner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Brunner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paris Brunner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paris Brunner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paris Brunner 15 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Paris Josua Brunner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paris Brunner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Paris Brunner, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paris Brunner'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Paris Brunner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paris Brunner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U17
5 Eylül 2022 yılında B. Dortmund U19
Paris Brunner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paris Brunner şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, Borussia Dortmund
Paris Brunner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 11 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
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