Paris Gee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paris Gee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paris Gee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paris Gee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paris Gee 5 Temmuz 1994 tarihinde Burnaby, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Paris Donald Gee şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paris Gee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paris Gee'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paris Gee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paris Gee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paris Gee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paris Gee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında NK Rudes

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

29 Aralık 2018 yılında St. Louis FC

10 Aralık 2020 yılında FC Edmonton

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2022 yılında York United

Paris Gee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paris Gee şuan York United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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