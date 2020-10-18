Paris'te Hz. Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü

Euronews'ün aktardığına göre Paris'in kuzeybatısında Conflans Sainte-Honorine'de bulunan bir okul yakınında saat 17:00 sıralarında meydana gelen olayın ardından bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

France Televisions, öldürülen zanlının 18 yaşında ve terörle mücadele servislerinde kaydı bulunmayan bir kişi olduğunu açıkladı.

Paris'te sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği öne sürülen, başı kesilerek öldürülen öğretmen cinayeti ile ilgili açıklamada saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus olduğunu ve saldırıdan hemen önce "Allahu Ekber" diye bağırdığını ileri sürdü.

VELİLER ÖĞRETMENİ ŞİKAYET ETMİŞ

Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, Antiterörizm Savcılığı konu hakkında terör bağlantılı cinayetten soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP, öldürülen tarih öğretmeninin 47 yaşında olduğunu, 5 Ekim'de öğrencilerinin aileleri tarafından Hz. Muhammed'in karikatürlerini sınıfta göstermesinden dolayı şikayet edildiğini belirtti.

"CUMHURİYET SALDIRIYA UĞRADI"

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Cumhuriyet'in saldırıya uğradığını" ifade etti.

"Bu gece Cumhuriyet'e hizmet veren bir öğretmen iğrenç bir saldırıya uğradı. Düşüncelerim o ve ailesi ile. Birlik ve kararlılığımız İslamcı terörizmin canavarlığına tek cevaptır. Yüzleşeceğiz".