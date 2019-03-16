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  3. Paris'te yine sokaklar karıştı: Sarı yelekliler ateşe verdi

Paris'te yine sokaklar karıştı: Sarı yelekliler ateşe verdi

Fransa'da Sarı Yeleklilerin başkent Paris'te düzenlediği eylemlerde polis biber gazı ile müdahale ederken eylemciler bir gazete bayiini de ateşe verdi.

Paris'te yine sokaklar karıştı: Sarı yelekliler ateşe verdi

 Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

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Fransa'da Sarı Yeleklilerin başkent Paris'te düzenlediği eylemde tansiyon yükseldi. 18 haftadır aralıksız olarak eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.

EYLEMCİLER ATEŞE VERDİ

Güvenlik güçlerinin sis bombası atan göstericileri, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtmaya çalıştı. Champs-Elysees yakınlarında bir aracın ateşe verilirken, bazı dükkanlar yağmalandı. Eylemciler bir gazete bayiini de ateşe verdi.

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