Seyyar satıcılar pandemide çoğaldıTrafikte drift yapmanın bedeli pahalıya patladı: 12 bin 554 TL ceza5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyorKaynar doğal sularda şifa arayanlara müjde! Dereli Kaplıcaları hizmete girdiSilifke’de ekipler zehir tacirlerinin peşinde! Sokak satıcısı suçüstü yakalandıFenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu15 yıl önce evi terk eden öldü sandığı oğluna video sayesinde kavuştuSon dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandıPark halindeki otomobil bir anda alevlere teslim olduÜniversite öğrencileri müjde! Nisan ayı bur ve kredi ödemeleri hesaplara yattı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Park halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Çekmeköy'de park halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar dumanların yükseldiği araca müdahale etti.

Park halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Çekmeköy'de park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başlayınca çevredeki, işçiler olaya müdahale etti. İşçiler, alev almaya başlayan araca yangın tüpüyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Duruma tanık olan bir vatandaş çevredeki bir iş yerine girerek işçileri uyardı. İşçiler, alev almaya başlayan otomobile yangın söndürme tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Otomobilde başlayan yangın işçilerin müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü. Dumanların yükseldiği otomobilin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Park halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT