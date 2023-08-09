Parkta hamile kadına taciz iddiası Esenyurt'u ayağı kaldırdı! Çevredekiler yaşlı adamı linç etmek istedi! İstanbul'un Esenyurt ilçesi gündemden düşmek bilmiyor. Belalı olarak adlandırılan ilçe bu kez yaşlı bir adamın, hamile bir kadını parkta spor yaparken taciz ettiği iddiası ülkeyi ayağı kaldırdı. Haberi duyan mahalleli ise adamı linç etmeye kalktı.