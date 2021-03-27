Parkta oynayan 9 yaşındaki çocuk demir oyuncağın arasına sıkıştı

Bursa Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesinde meydana gelen olayda mahalle parkına giden 9 yaşındaki M.A.T parktaki sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine sıkıştı. Oyuncağa tırmandığı sırada içine göçüp bir daha çıkamayan 9 yaşındaki çocuk tüm çabalarına rağmen sarmalın içinden çıkamadı.

DEMİR OYUNCAK KESİLDİ

M.A.T'yi kurtarmaya çalışan ablası K.T. ve çevredeki vatandaşlar da başarılı olamadı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, ailesine teslim edildi.

(İHA)