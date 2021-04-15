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  3. Parkta panik anları! Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Parkta panik anları! Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Parkta panik anları! Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREDE PANİK YAŞANDI

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin oyun parkında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle oluşan duman ise kentin dört bir tarafından görüldü. Yangın cep telefonları ile kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Parkta panik anları! Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Parkta panik anları! Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

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