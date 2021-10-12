Parselasyon ne demek, TDK'ya göre Parselasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Parselasyon ne demek? Parselasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi parselasyon kelimesi. Peki parselasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre parselasyon nedir, parselasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARSELASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Parselasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Parselasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre parselasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parsellere ayırma

