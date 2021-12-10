Partiden 30 milyon lira aldığı öne sürülmüştü! İYİ Parti, Faruk Acar'ın biletini kesti

Millet İttifakı'nın bileşeni olan İYİ Parti'nin reklam kampanyalarını Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar yürütüyordu. Gelişi ses getiren Faruk Acar'ın son bilgilere göre reklam stratejisi İYİ Parti içerisinde rahatsızlığa neden olan Acar rahatsızlığa neden oldu. Özellikle İYİ Parti'nin son olarak hazırladığı Ömer'in yolu afişlerinin yarattığı etki eleştiri alınca Acar için yolun sonu göründü.

İYİ PARTİ DEVAM ETMEME KARARI ALDI

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugün yayımlanan köşe yazısında partinin Acar ile devam etmeme kararı aldığını yazdı. Şahin yazısında söz konusu kampanya için 30 milyon liranın nakit olarak ödendiğini de ifade etti. Ayrıca bu tutarın İBB tarafından karşılandığı iddia ediliyordu.

"PARTİYİ KARIŞTIRMIŞ"

Zafer Şahin yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İyi Parti’nin yeni kampanyacısı Faruk Acar’ın gelişi epey ses getirmişti. İşi “Erdoğan’a seçim kazandıran adam Akşener’i tercih etti” sığlığına kadar taşıyanlara kötü bir haberim var.

İyi Parti, dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı almış. Yüksek bütçeli -iddiaya göre 30 milyon nakit- ‘Ömer’in yolu’ kampanyası partiyi karıştırmış.

Kimi bu afişlerin İyi Parti’yi muhafazakârlarla sorunu olan bir siyasi hareket gibi gösterdiğini düşünüyor. Kimi de Alevi vatandaşları rahatsız ettiğini savunuyor. Ama burada asıl üzerinde durulması gereken husus, Acar’ın bu yüksek bütçeli kampanyalarının nasıl finanse edildiği sorusu. Onun da kokusu yakında çıkar."